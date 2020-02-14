«Она здесь жила где-то два года. Приходила за продуктами. Муж в прокуратуре работал, но вроде под сокращение попал. Они вдвоем жили, но дома у них я не бывал. Она была спокойная, общительная, дочка у нее была, в Ростове живет. А родители у нее на Украине вроде», — рассказал хозяин местного магазинчика Александр Нартиков.

По его словам, женщина очень любила цветы. У нее всегда был целый палисадник. А потом она вдруг пропала.

Александр Нартиков, хозяин магазина. Источник фото: телеканал «360»

«В январе последний раз она приходила, конфеты купила, в долг взяла. А потом сказали, что она уехала в Киев. Потом муж пришел, долг отдал — и на этом все. Вот он был недавно, неделю тому назад. Он и сказал, что Ира уехала в Киев. А вчера вот ее нашли», — дополнил свой рассказ Нартиков.