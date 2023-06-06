Эксклюзив 06 июня 2023, 05:23 «Лица не видно — на лице маска». Рабочие рассказали об убийстве главы стройфирмы в Петербурге Рабочие раскрыли детали внешности застрелившего главу стройфирмы в Петербурге

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Рабочие на строительной площадке СК «Монолит», где накануне застрелили гендиректора компании Виктора Алиева, припомнили детали внешности убийцы. В беседе с «360» люди признались, что все произошло настолько быстро, что многие даже ничего не поняли.

Некоторые работники даже не слышали выстрелы и все случившееся стало для них шоком. А кто-то успел увидеть покидавшего территорию стройплощадки предполагаемого киллера.

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«Его камеры сняли. Он был в каске строительной и в маске. На лице маска — лица не видно. Полненький такой, одет как обычно», — рассказал рабочий по имени Владимир.

Убийство произошло, когда глава фирмы приехал на строительную площадку на улице Глухарской на совещание с генеральным подрядчиком. В этот момент появился киллер, выстреливший в Алиева семь раз. Бизнесмен погиб на месте.

По факту расправы возбуждено уголовное дело. Рассматривается версия о заказном убийстве. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах случившегося.

«Следователями и криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лица, причастного к его совершению», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинске нашли тело мужчины, числившегося пропавшим без вести. По версии следствия, его убила в ноябре прошлого года бывшая возлюбленная.