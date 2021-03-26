Литовца задержали в Петербурге за контрабанду наркотиков

Полицейские задержали лидера группировки, которая занималась контрабандой наркотиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ГУ МВД РФ Ирину Волк.

По данным ИА «Невские новости», его подельники были задержаны еще в 2019 году в Литве. Теперь мужчину отправят туда же.

«Ему инкриминируется создание транснациональной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде гашиша и кокаина в особо крупном размере», — заявила Волк.