Литовских судей заочно обвинили за приговор россиянам по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году

Следственный комитет предъявил заочное обвинение литовским судьям, вынесшим приговор россиянам по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году. Тогда были осуждены более 50 человек.

Среди них в Литве задержали Юрия Меля и Геннадия Иванова. Их признали виновными в преступлениях, которые якобы совершены против Литовского государства. Также они обвиняются в военных преступлениях во время событий Вильнюсе в январе 1991 году. Тогда более 700 человек пострадали, 13 были убиты. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.