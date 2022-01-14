Лишившего пенсионерку всех денег мошенника задержали в Петербурге

92-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошеннице 290 тысяч рублей. Злоумышленница убедил женщину в том, что ее дочь находится в опасности. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 10 января. Мошенница позвонила пострадавшей и выдала себя за ее родственницу. Она заявила, что попала в аварию и попросила помочь деньгами. Пенсионерка согласилась и передала неизвестному мужчине свои сбережения. Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

12 января около 14 часов у дома № 16 на улице Декабристов мужчину, который забирал деньги, удалось задержать. Сейчас разыскивают его соучастницу.