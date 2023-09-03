Криминал 03 сентября 2023, 18:29 Лишенный паспорта Украины Коломойский прошел по делу с гражданством Израиля Коломойский прошел по уголовному делу как лишенный украинского гражданства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лишенный гражданства Украины олигарх Игорь Коломойский прошел по уголовному делу о мошенничестве как гражданин Израиля и Кипра. Об этом сообщило украинское издание «Страна», предоставив судебный протокол.

«Интересно, что в материалах уголовного дела Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины», — уточнили в публикации.

Реклама

Олигарха Игоря Коломойского 2 сентября арестовал Шевченковский суд Киева и отправил в СИЗО. Служба безопасности Украины обвинила бизнесмена в легализации имущества, полученного преступным путем, и мошенничестве. Заседание по делу прошло в закрытом режиме.

До начала слушания предприниматель сообщил, что не согласен с выдвинутым обвинением. Из зала суда его вывел спецназ. Больше комментариев по поводу решения суда олигарх не давал. Его арестовали до 31 октября. У Коломойского была возможность выйти на свободу под залог, но олигарх отказался его вносить.