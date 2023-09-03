03 сентября 2023, 18:29
Лишенный паспорта Украины Коломойский прошел по делу с гражданством Израиля
Коломойский прошел по уголовному делу как лишенный украинского гражданства
Лишенный гражданства Украины олигарх Игорь Коломойский прошел по уголовному делу о мошенничестве как гражданин Израиля и Кипра. Об этом сообщило украинское издание «Страна», предоставив судебный протокол.
«Интересно, что в материалах уголовного дела Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины», — уточнили в публикации.
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Олигарха Игоря Коломойского 2 сентября арестовал Шевченковский суд Киева и отправил в СИЗО. Служба безопасности Украины обвинила бизнесмена в легализации имущества, полученного преступным путем, и мошенничестве. Заседание по делу прошло в закрытом режиме.
До начала слушания предприниматель сообщил, что не согласен с выдвинутым обвинением. Из зала суда его вывел спецназ. Больше комментариев по поводу решения суда олигарх не давал. Его арестовали до 31 октября. У Коломойского была возможность выйти на свободу под залог, но олигарх отказался его вносить.
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