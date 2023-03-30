30 марта 2023, 13:18
Лишенного водительских прав жителя Санкт-Петербурга задержали после погони со стрельбой
ГУ МВД сообщило о задержании лишенного водительских прав мужчины после погони со стрельбой
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали водителя иномарки, не соблюдавшего дистанцию между транспортными средствами и превысившего скоростной режим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Госавтоинспекторы потребовали у водителя остановиться, но он отказался, сотрудники ДПС начали преследование.
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В ходе погони правонарушитель создавал угрозу здоровью и жизни окружающих, постоянно увеличивая скорость. На одном из перекрестков он столкнулся с легковушкой, однако не остановился и продолжил движение.
Правоохранители сделали два предупредительных выстрела в воздух, после чего лихач остановился и бросился бежать в сторону от машины. Тогда инспектор ДПС сделал еще три выстрела в безопасном направлении, после чего гонщик решил сдаться.
Задержанным оказался 36-летний житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в 2022 году его лишили права управлять автомобилем.
Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку, а на водителя составили три административных протокола.
Санкт-Петербург
МВД РФ
ГИБДД
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