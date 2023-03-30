Криминал 30 марта 2023, 13:18 Лишенного водительских прав жителя Санкт-Петербурга задержали после погони со стрельбой ГУ МВД сообщило о задержании лишенного водительских прав мужчины после погони со стрельбой

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Полицейские в Санкт-Петербурге задержали водителя иномарки, не соблюдавшего дистанцию между транспортными средствами и превысившего скоростной режим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Госавтоинспекторы потребовали у водителя остановиться, но он отказался, сотрудники ДПС начали преследование.

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В ходе погони правонарушитель создавал угрозу здоровью и жизни окружающих, постоянно увеличивая скорость. На одном из перекрестков он столкнулся с легковушкой, однако не остановился и продолжил движение.

Правоохранители сделали два предупредительных выстрела в воздух, после чего лихач остановился и бросился бежать в сторону от машины. Тогда инспектор ДПС сделал еще три выстрела в безопасном направлении, после чего гонщик решил сдаться.

Задержанным оказался 36-летний житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в 2022 году его лишили права управлять автомобилем.

Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку, а на водителя составили три административных протокола.