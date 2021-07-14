Лишь одного из 27 участников массовой драки в Чемодановке оправдали

В Пензе 27 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки от двух до 10 лет колонии, еще одного оправдали. При этом 25 осужденных были освобождены в зале суда, так как уже фактически отбыли заключение. Об этом сообщил ТАСС.

Самый суровый приговор Пензенский областной суд вынес Николаю Юрченко. Он получил 10 лет колонии строгого режима. Суд при этом переквалифицировал его обвинение со статьи «Убийство» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Павла Яненко приговорили к семи годам тюрьмы. Прежде он проходил по статье о покушении на убийство, но в итоге его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. К трем годам колонии общего режима приговорили 11 человек, пятерых приговорили к трем годам и одному месяцу. Еще девять человек получили по два года.

Владимир Гавриленко был оправдан. Суд признал его непричастным к массовым беспорядкам.

Массовая драка в селе Чемодановка Пензенской области произошла 13 июня 2019 года. Тогда пострадали пять человек, двоих госпитализировали, один впоследствии скончался от полученных травм. Причиной драки стал бытовой конфликт, произошедший между местными жителями и цыганами.