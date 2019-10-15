Липецкие правоохранители раскрыли убийство девушки, которую забили кирпичом семь лет назад

По данным издания, в начале августа семь лет назад девушка ушла на прогулку и не вернулась. Ее тело нашли через двое суток после пропажи. Ей проломили голову кирпичом, но следов изнасилования экспертиза не обнаружила. С места убийства были изъяты биологические следы предполагаемого преступника.

В этом году выяснилось, что они могут принадлежать 29-летнему жителю Липецка, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии. Зэк признал свою вину и рассказал, что жил с погибшей по соседству.

Тем вечером он встретил девушку в лесу по пути на пляж и повздорил с ней. Схватив кирпич, мужчина несколько раз ударил ее кирпичом по голове, после чего задушил. Возбуждено уголовное дело. Преступник вновь предстанет перед судом.