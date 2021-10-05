Липецкая пенсионерка пообещала взорвать дом из-за отсутствия отопления

Пенсионерка в городе Лебедянь позвонила в экстренные службы и сказала, что заложила бомбу в своем подъезде, пригрозив привести ее в действие, если ей не дадут отопление. Об этом сообщили на сайте МВД по Липецкой области.

Пожилая женщина, очевидно, решила, что ложное минирование ускорит подачу тепла в ее дом. Поэтому она позвонила по номеру 112 и решительно заявила, что заложила в своем подъезде бомбу, которую пообещала взорвать, если ей не включат отопление. На вызов экстренно выехали все службы.

После обследования жилого дома и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ не нашли. Выяснилось, что о заведомо ложном минировании сообщила ранее судимая 61-летняя женщина.

Пенсионерку задержали и доставили в отдел полиции. Завели дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь женщине грозит штраф в размере 200-500 тысяч рублей, либо эквивалентный зарплате за период 1-1,5 года. Но могут и ограничить свободу на срок до трех лет. Однако предполагается и наказание в виде принудительных работ на срок от двух до трех лет.

Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Пенсионерка из Татарстана ранее решила заработать на бирже и потеряла 600 тысяч рублей.