Эксклюзив 18 ноября 2022, 15:40 Лингвист и ее дети скончались в петербургской квартире при невыясненных обстоятельствах Источник «360» сообщил о странной гибели лингвиста и ее двоих детей в Петербурге Пресс-служба Следственного комитета

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Утром 18 ноября в одной из квартир Петербурга обнаружили тела женщины и ее двоих детей. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, накануне петербурженка жаловалась на плохое самочувствие маме.

Трупы нашли в доме на улице Большая Прохоровская. В квартире жила 39-летняя женщина, которая работала лингвистом, но в последние годы находилась в декрете. Она была в разводе и воспитывала двух детей: шестилетнего сына и двухлетнюю дочку. Известно, что бывший муж жил отдельно. Семья считалась благополучной, на учете не стояла.

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Дети 17 ноября ходили в сад, оттуда их забрала мама. На самочувствие сын и дочь в дошкольном учреждении не жаловались. Однако сама женщина в тот день рассказала своей 65-летней маме, что она и дети плохо себя чувствуют.

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Бабушка в итоге вызвала сотрудников скорой помощи. Когда врачи зашли в квартиру, то увидели бездыханные тела мамы и детей на кроватях. Следов насильственной смерти специалисты не зафиксировали. Интересно, что за несколько дней до этих событий дети получили справку у педиатра для детсада. При этом никаких проявлений болезни врач у них не нашел.

По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, заявили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Ведомство будет контролировать ход уголовного дела, прокурор осмотрел место событий. Все обстоятельства случившегося выясняются.