Важное 22 июля 2023, 18:24 Ликвидацию захватчика коттеджа Истры подтвердили МВД Подмосковья: захватчика коттеджа в Истре ликвидировали после отказа сдаться РИА «Новости»

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Захватившего дом в коттеджном поселке городского округа Истра вооруженного мужчину ликвидировали в ходе силового задержания, во время которого правоохранители применили табельное оружие и спецсредства. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

В ведомстве заявили, что прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии оцепили коттеджный комплекс и выступили в переговоры со злоумышленником. Они установили, что в доме забаррикадировался 36-летний приезжий из Красноярского края.

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Призывы сдаться злоумышленник проигнорировал и открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. После этого сотрудники силовых ведомств приняли решение о силовом задержании захватчика. В ходе применения табельного оружия и специальных средств правонарушителя нейтрализовали.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что в штурме дома принимали участие сотрудники СОБР «Булат». В арсенале захватчика дома силовики нашли несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси.

Бойцы спецназа во время штурма действовали максимально осторожно, продвигаясь по помещению метр за метром. Также для поисков захватчика использовали квадрокоптеры.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале уточнила, что злоумышленника ликвидировали в ходе штурма. Она добавила, что среди жителей коттеджного поселка Шервуд никто не пострадал. В ближайшее время все эвакуированные смогут вернуться домой.

Витушева добавила, что сейчас на месте работает группа криминалистов из истринского управления и подмосковного главка СК.

Злоумышленник захватил выставленный на продажу дом в Истре в субботу, 22 июля. Владелица коттеджа находилась в это время за границей.

Когда на место прибыл участковый, чтобы выдворить неизвестного из помещения, злоумышленник открыл стрельбу.

Прибывшие на место бойцы СОБР решили использовать газ для штурма дома. Следователи завели уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.