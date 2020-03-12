Life: школьницу из Тамбова могли задушить и изнасиловать

Знакомый с ходом следствия источник заявил, что школьницу перед смертью сильно избили, а потом задушили шнуром от зарядки. На ее теле специалисты нашли вещество, напоминающее сперму. Сейчас его отправили на генетическую экспертизу.

Ранее подозреваемый в убийстве Александр Липатов заявил, что сбил девочку, когда она возвращалась с дискотеки. Позже он якобы выкинул ее тело в реку. Но труп жертвы 11 марта нашли закопанным в лесу.

Школьница пропала 7 марта. Она не вернулась домой после вечеринки. По словам знакомой матери убитой, девочка всегда вовремя приходила домой, не пила алкоголь. Поэтому мама сразу же заподозрила неладное и забила тревогу.

Подростка искал отряд из 600 человек. В него входили полицейские, волонтеры, местные жители. Подозреваемого в ее убийстве задержали 9 марта. Сейчас он находится под арестом.