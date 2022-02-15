Лидера украинского движения «М.К.У.» заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте лидера действующего на Украине неонацистского движения «М.К.У.» Егора Краснова. СК РФ считает его причастным к подготовке терактов и убийств. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

«В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Булыгина РИА «Новости».

В суде уточнили, что молодому человеку предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц. По этой статье ему может грозить пожизненный срок. Однако при этом неизвестно, о каких именно убийствах идет речь. По данным суда, Краснов объявлен в международный розыск. Следственный комитет также вменяет ему подстрекательство к убийствам, терактам и созданию экстремистского сообщества.

ФСБ России в последний год не раз заявляла о задержаниях сторонников этой группы в разных российских регионах. В частности, этих людей подозревали в подготовке терактов и убийствах. По оценке спецслужб, Краснов являлся вдохновителем этих акций.