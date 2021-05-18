Лидера «Церкви последнего завета» Виссариона перевели в карцер

Глава красноярской религиозной общины «Церковь нового завета» Сергей Торопа (Виссарион) за нарушение внутреннего распорядка новосибирского СИЗО-1 переведен на две недели в карцер.

«17 мая 2021 года по постановлению начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области в отношении обвиняемого Торопа за нарушение правил внутреннего распорядка была применена мера дисциплинарного характера в виде водворения в карцер на 14 суток», — сообщил РИА «Новости» представитель ГУФСИН по Новосибирской области.

Адвокаты Виссариона в Telegram-канале, посвященном делу Торопа, сообщили, что причиной помещения в карцер стали найденные у него запрещенные предметы — лезвия. Сам подсудимый заявил, что его поместили в карцер необоснованно, а лезвий у него не было.

Защита планирует обжаловать перевод Виссариона на две недели в карцер.

В сентябре против Торопа и еще двух руководителей секты Вадима Редькина и Владимира Ведерникова завели уголовные дела. По версии следствия, лидеры религиозной организации применяли к людям психологическое насилие и выманивали у них деньги. 25 сентября прокуратура подала иск с требованием приостановить или ликвидировать «секту Виссариона».