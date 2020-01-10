Лидера тамбовской ОПГ перевели в колонию для больных туберкулезом

Собеседник добавил, что после утверждения обвинительного заключения по делу об организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Барсукова могут доставить в Санкт-Петербург. В апреле 2019 года ему предъявили обвинение.

«Если дело по Старовойтовой поступит в суд, после утверждения обвинительного заключения его могут вернуть в Петербург. По срокам пока говорить рано, это могут быть весна или лето», — отметил адвокат.

Старовойтову убили в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде дома на канале Грибоедова в Петербурге. Организатором убийства, по версии следствия, был Юрий Колчин, а одним из двоих исполнителей — Виталий Акишин. Суд приговорил их к 20 и 23,5 года лишения свободы соответственно. ЛИУ-12 — это лечебно-исправительная колония в Кировской области для осужденных с активной формой туберкулеза. Информации о том, болен ли Барсуков туберкулезом, нет.