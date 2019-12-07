Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве Эльджаркиева

Басманный суд столицы вынес вердикт об аресте Хасана Полонкоева. Предполагаемый лидер ОПГ может быть причастен к убийству главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Следствие считает, что Полонкоев — лидер организованной преступной группировки. Именно ее члены напали на Эльджаркиева.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Об этом попросили следователи. Ходатайство было удовлетворено.

Полонкоев пробудет под стражей до 6 февраля 2020 года, сообщила газета «Известия». Ранее издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что преступление полностью раскрыто. По мнению источника, убийство совершено из кровной мести родственниками Полонкоева — членами секты баталхаджинцев из села Экажево. Таким образом, все члены ОПГ связаны между собой семейными узами.

Ранее в рамках дела были задержаны 25-летний сын Хасана Полонкоева Закре. Также правоохранители задержали Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева.

Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты 2 ноября 2019 года в Москве. Это произошло на улице Академика Анохина.