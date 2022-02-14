Лидер хакерской группировки Lurk получил 14 лет колонии строгого режима
Главный фигурант дела хакерской группировки Lurk Константин Козловский получил 14 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.
Козловского признали виновным в создании преступного сообщества, похитившего 1,26 миллиарда рублей со счетов крупных российских банков. Гособвинение просило для него 18 лет тюрьмы, сообщило РИА «Новости».
Помимо организации преступного сообщества, суд признал Козловского виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве в сфере компьютерной информации.
По данным следствия, группировка хакеров занималась взломами и мошенничеством с помощью вредоносных программ. С декабря 2015 года по апрель 2016 года хакеры создали и распространили в Сети вирус, который открыл им доступ к локальным компьютерным сетям нескольких крупных банков, продовольственных и строительных компаний, туристических фирм.
После этого группировка похитила свыше 1,2 миллиарда рублей. Также киберпреступникам удалось получить доступ к компьютерной базе данных екатеринбургского аэропорта Кольцово.