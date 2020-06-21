Лидер группы «Уматурман» показал ограбленный дом. Видео

Музыкант сообщил, что ожидал чего-то подобного, поэтому перед отъездом оставил на сейфе надпись: «Тут денег нет!». Видимо, злоумышленники ему не поверили, но в сейфе им брать было нечего, кроме оружия, которым они не соблазнились.

Они разгромили спальню хозяев дома и украли драгоценности жены Крестовского. Судя по всему, они бы еще долго обыскивали дом, но преступников спугнул знакомый музыканта, который приехал проверить дом.

Видео: Instagram

Владимир Крестовский сообщил, что теперь ему придется установить видеокамеры, нанять сторожа и завести собак.

Неизвестный вор в Челябинске обокрал участников рок-группы «Анимация». Он умыкнул их носки и нижнее белье.