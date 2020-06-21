Лидер группы «Уматурман» показал ограбленный дом. Видео
Лидер группы «Уматурман» Владимир Кристовскмй рассказал подписчикам в своем Instagram, что по возвращении с дачи их с женой ждал «маленький сюрприз». В его дом забрались неизвестные и вскрыли в поисках денег оружейный сейф.
Музыкант сообщил, что ожидал чего-то подобного, поэтому перед отъездом оставил на сейфе надпись: «Тут денег нет!». Видимо, злоумышленники ему не поверили, но в сейфе им брать было нечего, кроме оружия, которым они не соблазнились.
Они разгромили спальню хозяев дома и украли драгоценности жены Крестовского. Судя по всему, они бы еще долго обыскивали дом, но преступников спугнул знакомый музыканта, который приехал проверить дом.
Видео: Instagram
Владимир Крестовский сообщил, что теперь ему придется установить видеокамеры, нанять сторожа и завести собак.
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