25 июня 2023, 19:12
Личности обстрелявших Белгородскую область украинских боевиков установит СК
СК заявил о расследовании новых преступлений ВСУ в Белгородской области
Российские следователи приступили к расследованиям новых уголовных дел в отношении украинских боевиков, обстрелявших населенные пункты Белгородской области в минувшую субботу, 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата СК в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что по данным властей региона, за вчерашний день под огнем оказались села Красный Хутор и Журавлевка Белгородского района, входящее в Валуйский городской округ село Кукуевка, село Казинка в Грайвороновском городском округе, хутора Старый и Понуры, а также села Шебекинского городского округа.
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Пострадавших и погибших среди мирных жителей нет. По предварительным данным, повреждения получил частный жилой дом в Грайвороне.
Криминалисты заявили, что намерены установить личности всех причастных к этим преступлениям.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в минувшую субботу, 24 июня, сообщал о двух сброшенных с беспилотника взрывных устройствах. Первый снаряд повредил жилой дом в Грайвороне, второй упал на территорию промышленного предприятия в Шебекине.
СК РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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