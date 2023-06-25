Криминал 25 июня 2023, 19:12 Личности обстрелявших Белгородскую область украинских боевиков установит СК СК заявил о расследовании новых преступлений ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские следователи приступили к расследованиям новых уголовных дел в отношении украинских боевиков, обстрелявших населенные пункты Белгородской области в минувшую субботу, 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата СК в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что по данным властей региона, за вчерашний день под огнем оказались села Красный Хутор и Журавлевка Белгородского района, входящее в Валуйский городской округ село Кукуевка, село Казинка в Грайвороновском городском округе, хутора Старый и Понуры, а также села Шебекинского городского округа.

Реклама

Пострадавших и погибших среди мирных жителей нет. По предварительным данным, повреждения получил частный жилой дом в Грайвороне.

Криминалисты заявили, что намерены установить личности всех причастных к этим преступлениям.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в минувшую субботу, 24 июня, сообщал о двух сброшенных с беспилотника взрывных устройствах. Первый снаряд повредил жилой дом в Грайвороне, второй упал на территорию промышленного предприятия в Шебекине.