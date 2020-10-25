Личность захватчика банка в Зугдиди раскрыта

МВД Грузии установило личность захватчика банка в городе Зугдиди. В ведомстве попросили всех, кто владеет какой-либо информацией о преступнике, не распространять ее в Сети, чтобы не мешать следствию. Банк был захвачен 21 октября.

Информация об этом появилась на официальном сайте МВД Грузии.

«МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно-оперативных и разыскных мероприятий установила и идентифицировала личность захватчика», — говорится в сообщении.

Сейчас полиция пытается определить местонахождение захватчика, он объявлен в розыск. Известно, что на следующий день после захвата банка преступник получил деньги и скрылся с тремя заложниками. Всего освободили 43 человека.

Ранее ветеран подразделения «Альфа» Сергей Гончаров похвалил спецслужбы Грузии за сохранение жизней заложников. Он отметил, что так полицейские поступили бы в любой стране, особенного в этом ничего нет. Но важно, что спасены, это не измерить деньгами. Он также добавил, что задержание преступника — это уже вопрос времени.