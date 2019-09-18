Личность убийцы 17-летней девушки установили в Уфе спустя 15 лет

Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили в 2004 году на улице Ульяновых в Уфе. Однако установить тогда личность следователям не удалось.

В 2019 году криминалисты повторно изучили материалы дела. Они установили, что тело потерпевшей девушки переместили. Следователи направили вещественные доказательства на более современные экспертные исследования. На одежде девушки оказались следы мужчины, осужденного в 2015 году за незаконный оборот наркотиков. Сейчас 45-летний мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы.

В результате проделанной работы следователи восстановили картину того рокового дня. Жертва даже не знала своего палача. Она встретилась с ним случайно. Подозреваемый, выпив, принял ее за другую девушку. Он начал обвинять ее в том, что та якобы не оплатила проезд, когда он ее подвозил. Между ними произошла ссора, в результате которой подсудимый избил ее. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась. После этого убийца перетащил ее тело к мусорным контейнерам и сбежал.

Мужчина сначала сознался в убийстве, однако по окончании следствия отказался признавать свою вину. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.