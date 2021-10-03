Личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае установили

Правоохранителям удалось установить подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

По данным МВД, это 30-летний житель Оренбургской области. Ранее он был судим. Сейчас его ищут.

«Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02», —сообщила пресс-служба МВД по Оренбургской области.

Источник фото: пресс-служба МВД.

Тела трех девушек были найдены в Гае, на улице Молодежная, утром 30 сентября. Две погибшие находились в квартире, труп третьей нашли на улице. На их телах были колото-резаные ранения. На месте происшествия следователи нашли нож, которым, предположительно, были убиты девушки.

По версии следствия, преступник убил девушек, поджег квартиру, чтобы замести следы преступления, а потом скрылся. За информацию о убийце назначено награждение в размере одного миллиона рублей.

Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они были студентками медицинского колледжа.

Отец одной убитых заявил, что ожидает скорейшего задержания убийцы. Мужчина также добавил, что выступает за возвращение смертной казни.