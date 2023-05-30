Криминал 30 мая 2023, 18:33 Личность арестованного по делу о госизмене инженера рассекретили в правоохранительных органах ТАСС: арестованным по делу о госизмене инженером оказался гражданин РФ Михаил Взводнов fabrikasimf / Freepik

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Инженером-конструктором, которого суд в Москве арестовал на два месяца по делу о госизмене, оказался россиянин Михаил Взводнов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Михаил Взводнов является инженером-конструктором предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого ранее на два месяца арестовал Лефортовский районный суд», — заявил собеседник агентства.

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В Центре общественных связей ФСБ сообщили 24 мая о задержании инженера-конструктора, работавшего на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. Мужчину этапировали в столицу, где он предстал перед судом.

По версии правоохранителей, обвиняемый с февраля по апрель 2023 года переписывался с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания. В ФСБ установили, что инженер передавал данные о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личном составе ВС РФ. За шпионаж в пользу Украины арестованному грозит срок вплоть до пожизненного.