30 мая 2023, 18:33
Личность арестованного по делу о госизмене инженера рассекретили в правоохранительных органах
ТАСС: арестованным по делу о госизмене инженером оказался гражданин РФ Михаил Взводнов
Инженером-конструктором, которого суд в Москве арестовал на два месяца по делу о госизмене, оказался россиянин Михаил Взводнов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Михаил Взводнов является инженером-конструктором предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого ранее на два месяца арестовал Лефортовский районный суд», — заявил собеседник агентства.
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В Центре общественных связей ФСБ сообщили 24 мая о задержании инженера-конструктора, работавшего на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. Мужчину этапировали в столицу, где он предстал перед судом.
По версии правоохранителей, обвиняемый с февраля по апрель 2023 года переписывался с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания. В ФСБ установили, что инженер передавал данные о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личном составе ВС РФ. За шпионаж в пользу Украины арестованному грозит срок вплоть до пожизненного.
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