«Лежит в шоковой терапии». Соседи рассказали о девушке, которую выбросили из окна в Петербурге

Жительница Петербурга, которую избили и выбросили с пятого этажа, употребляла наркотики и пила, уверяют соседи. Мужчина, которого подозревают в преступлении, собирался перевоспитать девушку и говорил, что влюбился в нее.

Об этом «360» рассказали соседи пострадавшей. Соседка девушки Ольга отметила, что узнала о случившемся сегодня. Она сообщила, что к пострадавшей приехали родители. Они решили навестить дочь и не знали, что с ней произошло.

«Девочки-соседки родителям рассказали, они позвонили в отделение полиции. Там сказали, что пока следствие идет, потом, позже, сообщат. Этот молодой человек задержан. Позвонили в больницу — она лежит в шоковой терапии, родители выехали туда, поехали в больницу», — отметила Ольга.

Она добавила, что девушка всем говорила, что она приемная дочь. Однако, по словам Ольги, она очень похожа на родителей. Соседка также рассказала, что пострадавшая употребляла наркотики. Какие именно вещества она принимала — никто не знает.

«Девочки-соседки жаловались на нее, что она постоянно мужиков таскала, пила и кое-что пропадало. Такая девочка, неблагополучная. Она сильно исхудала в последнее время, одни кости остались», — подчеркнула Ольга.

Собеседница отметила, что сама не видела того молодого человека. Однако соседи говорили, что он влюбился в девушку и хотел ее перевоспитать.

Другой сосед — Вячеслав — рассказал «360», что мужчине, которого подозревают в преступлении, 41 год. Он охарактеризовал его как хулигана. Ранее в полиции сообщили, что подозреваемый при задержании был сильно пьян. По версии следствия, он напал на 27-летнюю девушку во время внезапной ссоры, которая возникла на фоне совместного распития алкоголя.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали мужчину, против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».