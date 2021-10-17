«Левая часть лица немая». Избитый в метро Роман Ковалев рассказал, как восстанавливается после операции

Избитый в метро Роман Ковалев рассказал о состоянии здоровья. Москвич сообщил, что перенес операцию, но левая часть лица остается онемевшей. На своей странице в Instagram он поблагодарил врачей за работу и людей за поддержку.

Молодой человек написал, что сейчас вместо уколов и таблеток ему назначают только профилактические процедуры.

«Левая часть лица немая, сказали что это нервная система и в течении полугода все должно прийти в норму», — рассказал о своем состоянии Роман Ковалев.

Москвич добавил, что проблемы также остаются с давлением, из-за повышения которого у него часто болит голова. Тут же молодой человек пошутил, что это может быть следствием повышенного внимания, к которому он не привык.

Роман Ковалев поблагодарил медперсонал больницы за профессионализм, а свою девушку, друзей и подписчиков за поддержку и положительные эмоции.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин навестил Романа Ковалева 11 октября и наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага».