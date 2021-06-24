Летного директора S7 арестовали по подозрению в продаже должности пилота

Городской суд Домодедова отправил летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова в следственный изолятор на два месяца. Его поймали с поличным при получении 1,5 миллиона рублей за трудоустройство на должность пилота лайнера Airbus A320neo. Обвинения Бадракову еще не предъявили.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью восьмой статьи 204 УК РФ „Коммерческий подкуп в особо крупном размере“», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Веры Слоновой.

Ранее следователи и сотрудники правоохранительных органов задержали Бадракова в Московской области. По данным источника ТАСС, пилот-инструктор S7 Airlines Михаил Гусев, которого задержали в рамках этого дела, дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. Уголовное дело против Бадракова завели 23 июня.

Подозреваемого в преступлении допросили и провели у него дома обыск.