Лесник вымогал взятку у предпринимателя в Нижегородской области | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 17:34 Поделиться Telegram

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Viber Лесник вымогал взятку у предпринимателя в Нижегородской области

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Уголовное дело завели на лесника в Нижегородской области. Он требовал взятку у предпринимателя, сообщило издание NewsNN со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным следствия, подозреваемый вымогал 150 тысяч рублей за подпись на акте выполненных лесохозяйственных мероприятий. Правоохранители задержали его в момент получения денег.

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Возбуждено уголовное дело. Леснику грозит до 12 лет тюрьмы.

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