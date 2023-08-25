Криминал 25 августа 2023, 00:08 Лесник из Ленобласти стал фигурантом дела после разрешения на незаконную рубку

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Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело против лесника, который планировал получить взятку от предпринимателя за разрешение на незаконную вырубку леса. Об этом сообщил «МК в Ленобласти».

Злоумышленник планировал «закрыть глаза» на незаконную добычу древесины. За свои действия он должен был получить 160 тысяч рублей.

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Полиция смогла пресечь действия предпринимателя и лесника. Однако злоумышленники успели нанести вред лесному фонду.