25 августа 2023, 00:08
Лесник из Ленобласти стал фигурантом дела после разрешения на незаконную рубку
Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело против лесника, который планировал получить взятку от предпринимателя за разрешение на незаконную вырубку леса. Об этом сообщил «МК в Ленобласти».
Злоумышленник планировал «закрыть глаза» на незаконную добычу древесины. За свои действия он должен был получить 160 тысяч рублей.
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Полиция смогла пресечь действия предпринимателя и лесника. Однако злоумышленники успели нанести вред лесному фонду.
Уголовное дело
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