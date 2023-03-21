Криминал 21 марта 2023, 22:04 Лесничий из Тюмени организовал незаконную продажу участков для лесозаготовки

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Бывший лесничий Нижнетавдинского района выступил организатором незаконной распродажи участков под лесозаготовку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал областной прокуратуры.

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Злоумышленник занимал должность лесничего в период времени с июля 2018 года по декабрь 2019 года в Нижнетавдинском районе. Он незаконным путем продал лесные участки, которые находились под защитой. Таким образом он смог заработать 1,2 миллиона рублей. Против бывшего лесничего возбудили уголовное дело по факту совершения действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, если они совершены с причинением тяжких последствий. Его осудили на три года и шесть месяцев условного заключения.