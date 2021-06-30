Бизнесмена посадили в Чите за контрабанду леса в Китай

В Чите посадили предпринимателя, который незаконно продал лес в Китай на 20 миллионов рублей. Ему дали 4,5 года тюрьмы.

Коммерсант заключал фиктивные договора на закупку леса, которые позволили внести соответствующие сведения в единую государственную систему учета древесины и сделок с ней. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

«В последующем подготовленные документы использовались для контрабанды в КНР около 1,5 тысячи кубических метров лесоматериалов общей стоимостью порядка 20 миллионов рублей. Он приговорен к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщил в ФСБ.

Представителю организации «Иркутсклесэкспорт», который помогал осужденному с получением документов, также дали срок. Его приговорили к 4 годам условно.

В Иркутске предпринимательницу заподозрили в продаже Китаю и Узбекистану 3,9 тысячи кубометров древесины на сумму около 34,5 миллиона рублей.