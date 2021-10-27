Лес на 3,2 миллиарда рублей попытались вывезти в Китай

Таможенники в Хабаровске пресекли контрабанду лесоматериалов в Китай на 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Контрабанду лесоматериалов выявили сотрудники ГУБК ФТС России вместе с хабаровской таможней.

По данным ведомства, с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании, которые занимались экспортом пиловочника хвойных пород, предоставляли в таможню подложные документы, где была указана заниженная таможенная стоимость древесины.

В результате предметом контрабанды для ОПГ стало более 708 тысяч кубометров лесоматериалов, подчеркнули таможенники.

В офисах этих двух организаций и по месту жительства членов преступной группировки провели обыски. Правоохранители изъяли документы, компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны.

Хабаровская таможня возбудила пять уголовных дел о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов. Максимальная санкция по такой статье предусматривает тюремный срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.