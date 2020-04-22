Чиновника нашли в доме в центре Ялты, видео с места ЧП опубликовал Life. Судя по кадрам, мужчина остановился в частном секторе.

Прибывшие сотрудники МВД не нашли следов криминала в произошедшем. Проверку начал Следком. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела жителя Москвы, ранее объявленного правоохранительными органами в розыск как без вести пропавшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас выясняются все подробности — с кем общался погибший в последние дни, куда ездил и что делал. По итогам проверки следователи сообщат, возбуждать уголовное дело или нет.

Чиновника из департамента культуры Москвы нашли с перерезанными венами спустя несколько дней поисков. Информацию о смерти Ошарина ранее подтвердил депутат Мосгордумы.

Известно, что 26 марта Леонид Ошарин уехал в Краснодарский край, позже он прибыл в Ялту. На связь он перестал выходить 30 марта. Как заявляли ранее СМИ, заявление о пропаже поступило в полицию только 18 апреля. Что стало причиной его гибели и почему так долго родственники не обращались за помощью в правоохранительные органы — теперь будут выяснять следователи.