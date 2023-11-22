Криминал 22 ноября 2023, 18:01 Lenta.ru: ангарского маньяка проверят на причастность еще к 50 убийствам

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Одного из самых известных российских преступников, Михаила Попкова, также известного, как Ангарский маньяк, проверят на причастность еще к 50 убийствам. Об этом сообщила Lenta.ru.

Михаил Попков избрал тактику признаваться за раз не более чем в трех убийствах. Он делает так, чтобы его на время допросов отправляли из тюрьмы с максимально строгим надзором в СИЗО. Предполагается, что маньяк мог совершить еще 50 жестоких преступлений на территории от Улан-Удэ до Владивостока.

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