Наградили полицейского, обезвредившего стрелка с Ленинского проспекта

Заместитель начальника полиции Москвы наградил одного из сотрудников ДПС за то, что тот смог обезвредить стрелка с Ленинского проспекта.

В РНИМУ им. Н. И. Пирогова, где он проходит лечение вместе со своим напарником, ему вручили медаль «За отличие в охране общественного порядка».

15 июня на Ленинском проспекте в Москве, недалеко от гостиницы «Салют» произошла перестрелка в присутствии большого количества прохожих на тротуарах и авто на дороге. Двое сотрудников ГИБДД остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сначала считалось, что огонь открыл его водитель, но позже выяснилось, что стрелять начал проходивший мимо молодой человек.

Полицейские начали стрелять в ответ, им удалось обезвредить правонарушителя. Все трое сейчас находятся в реанимации. Стрелка будут допрашивать следователи после того, как его состояние вернется в норму. По факту преступление было возбуждено уголовное дело.