02 декабря 2022, 15:28
Ленинградский суд рассмотрит дело о покушении на жизнь полицейского
Прокуратура Ленинградской области направила в областной суд уголовное дело по факту покушения на полицейского. Об этом сообщила «Gazeta.spb» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По данным следствия, в декабре прошлого года житель деревни Торошковичи выстрелил в сотрудника уголовного розыска. Отмечается, что пострадавший исполнял свои должностные обязанности, когда нападавший выстрелил из обреза.
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Мужчине предъявили обвинения в преступлениях, за совершения которых можно отправиться за решетку на пожизненное заключение. Данное дело будет рассматривать областной суд.
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