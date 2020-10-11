Суд не стал арестовывать медсестру по делу о краже лекарств от онкологии

В Санкт-Петербурге избирают меру пресечения задержанным накануне медикам, которых подозревают в краже онкологических лекарств на сумму более 100 миллионов рублей. Невский районный суд отправил под домашний арест медсестру городского онкодиспансера.

Женщина признала вину и не возражала против домашнего ареста, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов. Подозреваемая работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета. Ее задержали в субботу, 10 октября.

По версии следствия, с апреля 2019 по октябрь 2020 года медсестра и другие фигуранты, включая сотрудников «различных медицинских учреждений», похитили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения онкологических больных на сумму не менее 1,7 миллиона рублей.

Накануне в Петербурге прошла серия обысков в онкологических клиниках и в квартирах врачей. Около 20 медиков отвезли на допрос по делу о хищении онкологических лекарств, закупаемых в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Врачи, как считают в ФСБ и МВД, похищали лекарства в течение пяти лет. Общую стоимость похищенного следователи оценивают в более чем 100 миллионов рублей.