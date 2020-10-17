Le Figaro назвала имя убийцы учителя во Франции

По их данным, это чеченец Абдулах А, родившийся в Москве. Уточняется, что ему было всего 18. Молодой человек не был известен как радикальный исламист. Известно, что он состоял в банде в коммуне Эраньи, в которой один из участников также исламист.

Ранее НСН сообщила, что в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории. Предполагается, что причиной могли стать карикатуры на пророка Мухаммеда, которые он незадолго до этого показывал на уроке. Нападавший был позже застрелен полицией. По данным правоохранителей, он также имел при себе пистолет и жилет со взрывчаткой.

По данным «Газеты.ru», всего по этому делу задержаны девять человек. Среди них родственники убийцы: родители, дед и 17-летний брат. Также под стражу поместили отца одного из учеников, который жаловался на учителя и его друга.