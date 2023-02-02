02 февраля 2023, 13:02
Лаврова и Конашенкова вызывали в суд для дачи показаний по делу о фейках
Тимирязевский суд Москвы выписал повестки Лаврову и Конашенкову по делу о фейках
Выписанные повестки министру иностранных дел России Сергею Лаврову, постоянному представителю России в ООН Василию Небензе и официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову не являются основанием для прихода в суд и дачи показаний по делу о фейках. Об этом заявила пресс-служба Тимирязевского суда Москвы РБК.
В ведомстве пояснили, что дипломатов и представителя оборонного ведомства в качестве свидетелей потребовала вызвать сторона защиты, поскольку прокуратура выстроила обвинение на основании слов представителей ведомств.
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Суд дал согласие на то, чтобы они дали показания. Но обеспечить явку Лаврова, Конашенкова и Небензи должна сторона защиты.
«Непосредственно судом указанные лица не вызываются», — подчеркнули в пресс-службе.
Фигурантом уголовного дела является московский студент Дмитрий Иванов*, один из авторов Telegram-канала «Протестный МГУ». Его обвинили в в распространении фейков о российской армии. По решению суда молодой человек находится в следственном изоляторе.*Дмитрий Иванов - признан в России иностранным агентом
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