Криминал 02 февраля 2023, 13:02 Лаврова и Конашенкова вызывали в суд для дачи показаний по делу о фейках Тимирязевский суд Москвы выписал повестки Лаврову и Конашенкову по делу о фейках Соцсети

Читать 360tv в

Выписанные повестки министру иностранных дел России Сергею Лаврову, постоянному представителю России в ООН Василию Небензе и официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову не являются основанием для прихода в суд и дачи показаний по делу о фейках. Об этом заявила пресс-служба Тимирязевского суда Москвы РБК.

В ведомстве пояснили, что дипломатов и представителя оборонного ведомства в качестве свидетелей потребовала вызвать сторона защиты, поскольку прокуратура выстроила обвинение на основании слов представителей ведомств.

Реклама

Суд дал согласие на то, чтобы они дали показания. Но обеспечить явку Лаврова, Конашенкова и Небензи должна сторона защиты.

«Непосредственно судом указанные лица не вызываются», — подчеркнули в пресс-службе.

Фигурантом уголовного дела является московский студент Дмитрий Иванов*, один из авторов Telegram-канала «Протестный МГУ». Его обвинили в в распространении фейков о российской армии. По решению суда молодой человек находится в следственном изоляторе.

*Дмитрий Иванов - признан в России иностранным агентом

Авторы: