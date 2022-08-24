facebook_pixel
    24 августа 2022, 16:23

    Лаборанта, изготавливающего наркотики, задержали в Ростовской области

    Арина Бобкова

    Сотрудники ФСБ Новочеркасска в Ростовской области задержали 25-летнего молодого человека, который занимался производством наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

    Злоумышленник устроился на работу в интернет-магазин по продаже веществ на должность лаборанта. Он создавал синтетические наркотики. При обыске у молодого человека изъяли 500 граммов мефедрона.

    Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит срок в колонии продолжительностью до 20 лет.