Квартиру жителя Ленобласти обокрали на два млн рублей

Квартиру жителя Ленинградской области обокрали на два миллиона рублей. У пострадавшего похитили деньги и украшения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации сотрудников полиции, в понедельник, 28 сентября, к ним обратился 53-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный повредил стеклопакет окна и проник в его жилье, которое находится на Заозерной улице в деревне Старая Пустошь, информирует сайт «Петербургский дневник».

Злоумышленник похитил 25 тысяч долларов и ювелирные изделия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». В настоящий момент разыскивается подозреваемый.