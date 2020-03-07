К российскому депутату пришли с обысками из-за подпольного казино

Полиция Таганрога нашла подпольное казино в одном из нежилых помещений города. Эту лавочку прикрыли и пришли с обысками к организаторам нелегального бизнеса. Обыски прошли и в квартире депутата городской Думы Таганрога Романа Калинина, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Подпольное казино накрыли 2 марта, сообщил наш собеседник. Злоумышленники оборудовали игорный зал в нежилом помещении в Таганроге. Там они поставили компьютеры и провели интернет с ограниченным доступом.

У участников банды провели обыски и изъяли 15 системных блоков, 12 мониторов, телефоны, флешки и другие предметы для игорного бизнеса. Еще полицейские нашли записи о доходах и 183 тысячи рублей. Следователи завели уголовное дело и начали расследование.

Согласно информации сайта Территориальной избирательной комиссии Таганрога, Роман Калинин занимает пост депутата городской Думы с сентября 2019 года. Он является членом фракции «Справедливая Россия», директором ООО «Базис». В 2003 году получил высшее образование в Московском государственном открытом университете.

Официального подтверждения этой информации пока нет. «360» направил запрос в пресс-службу партии «Справедливая Россия».