Криминал 07 сентября 2023, 15:30 Квартиру петербургского пенсионера обокрали на 8 миллионов рублей

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Четырехкомнатную квартиру на Торжковской улице, которая принадлежит пенсионеру, обокрали, воры вынесли ценности и наличные. Об этом сообщил сайт Piter TV.

Во время, когда мужчина отсутствовал в городе, воры пробрались в квартиру. Их добычей стали четыре золотых кольца, две подставки под яйца и 8,1 миллиона рублей наличными. По данному факту возбудили уголовное дело, ведется розыск преступников.

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