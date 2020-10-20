Квартиру миллиардера Николая Саркисова ограбили в Париже

Грабители взломали дверь в квартире совладельца страховой компании «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова в Париже. Апартаменты площадью 600 квадратных метров расположены в престижном квартале на авеню Фош, между Булонским лесом и Триумфальной аркой.

Французское издание Le Parisien сообщило, что полицейских вызвал сосед участника российского списка Forbes, увидевший распахнутую дверь. Уже известно, что украдено предметов роскоши на 500 тысяч евро — двое часов Rolex, роскошные изделия из кожи, бронзовая статуэтка и ювелирные украшения. Сумма нанесенного ущерба может вырасти, так как сам владелец в момент кражи отсутствовал и еще не осматривал ограбленную квартиру.

«Действительно, в минувшую пятницу мне позвонил сосед и сообщил о взломанной двери в мою квартиру. Позже приехала полиция. В этой квартире мы не живем, и она находится в продаже», — сообщил РБК Николай Саркисов. Ему до сих пор в точности неизвестно, что именно воры вынесли из его квартиры.

Бизнесмен сообщил, что сейчас находится в Швейцарии.

По данным Forbes, его состояние издание оценивает в 700 миллионов долларов. В топ-200 богатейших российских бизнесменов в 2020 году он занимал 146-ю строчку.