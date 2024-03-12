Криминал 12 марта 2024, 09:50 Квартиру гендиректора медицинской компании ограбили в Подмосковье «112»: неизвестные ограбили гендиректора медицинской компании в Подмосковье РИА «Новости»

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Неизвестные ограбили квартиру гендиректора крупной медицинской компании. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно авторам канала, пока мужчина отсутствовал дома, жену бизнесмена вынудили открыть дверь в квартиру и опустошили сейф. Общая сумма ущерба составила приблизительно четыре миллиона рублей.

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Сама женщина, к счастью, не пострадала. Стражи правопорядка уже ищут злоумышленников.

Ранее полиция Санкт-Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл. Злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать. После отказа он скрылся.