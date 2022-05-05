Квартиру блогера Некоглая ограбили в Москве

Неизвестные проникли в квартиру Николая Лебедева, известного как блогер Некоглай. Об этом сам пострадавший написал в своем Telegram-канале.

Как сообщил ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах, у блогера похитили около 50 тысяч долларов.

«В полицию поступило заявление от менеджера Николая Лебедева о том, что из сейфа в квартире блогера на Смоленском бульваре в его отсутствие похищены порядка 50 тысяч долларов», — рассказал собеседник агентства.

Представители пресс-службы столичного главка МВД России уточнили, что 3 мая поступило сообщение о пропаже денег из сейфа в квартире на Смоленском бульваре, дом 6-8. В ведомстве уточнили, что у квартиранта были дубликаты ключей. Данные этого человека и сумма ущерба устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.

Менеджер блогера Никита Артемчук рассказал телеканалу РЕН ТВ, что под подозрением знакомый Лебедева, у которого был доступ в квартиру. Артемчук заявил, что пока хозяин квартиры был в отъезде, оттуда вынесли деньги.