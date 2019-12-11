Квартирный вор из Петербурга отправится в колонию на 6 лет
В Петербурге суд приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, который через балкон проник в квартиру и похитил ценности на сумму 360 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Санкт-Петербурга.
По материалам дела, 2 января 2019 года подсудимый пробрался на балкон квартиры на улице Володарского, а затем внутрь помещения. Оттуда он украл имущество общей стоимостью 360 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый признал.
Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Исковые требования в защиту интересов потерпевшего удовлетворили в полной мере.
В законную силу приговор не вступил.