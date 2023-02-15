Криминал 15 февраля 2023, 15:47 Квартирант украл у подмосковной пенсионерки валюту на миллион рублей МВД: фигуранта дела о краже у пенсионерки валюты на миллион рублей задержали в Звенигороде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Постоялец украл у пенсионерки валюту на миллион рублей. Полиция задержала подозреваемого в преступлении в Звенигороде. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Заявление о краже 72-летняя местная жительница подала в дежурную часть Звенигородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Она пояснила, что лишилась валюты.

Реклама

«Сотрудники полиции <…> задержали 61-летнего уроженца Вологодской области. Похищенные деньги изъяли и возвратили владелице», — сказала Петрова.

Реклама

Она уточнила, что мужчина два года помогал пенсионерке по хозяйству взамен на проживание. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Суд заключил его под стражу.

В середине января житель Краснодарского края украл у тещи три миллиона рублей. Зять регулярно посещал дом пожилой женщины и помогал ей по хозяйству.