Криминал 13 февраля 2024, 17:11 Кузбассовцы самостоятельно задержали мужчину, который пытался ограбить бутик

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В Кузбассе неравнодушные жители задержали 43-летнего мужчину из Киселевска, который пытался ограбить магазин одежды. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии Кемеровской области.

Мужчина зашел в магазин, надел на себя куртку и несколько футболок и попытался убежать. Но очевидцы преступления задержали его и не отпускали до приезда правоохранителей. Оказалось, что житель Киселевска уже имеет несколько судимостей, теперь ему грозит новое уголовное дело.

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