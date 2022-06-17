Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее с пятого этажа

36-летний житель Прокопьевска убил свою сожительницу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

Ситуация произошла в январе прошлого года. Мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего поссорился с возлюбленной. Он начал ей угрожать, потом срезал с ее головы несколько прядей.

Такое поведение спровоцировало драку, в результате которой злоумышленник ударил сожительницу руками, а затем нанес ножевое ранение. После он сбросил пострадавшую с пятого этажа. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь, однако женщина все равно погибла.

«Подозреваемый был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Мужчина настаивал, что сожительница сама выпрыгнула из окна. Однако следствием был проведен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые доказали причастность сожителя к смерти женщины», — рассказали в ведомстве.